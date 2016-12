Uutinen

Kymen Sanomat: Laittomasti maassa oleskeleville annetaan avustusta enintään kuukaudeksi Kotkan sosiaali- ja terveyslautakunta päätti viime viikolla myöntää luvattomasti maassa oleskeleville rahallista tukea. Avustuksen määrä on puolet toimeentulotuen perusosasta, eli yksinasuvalle noin 8 euroa päivässä. Tukea voidaan myöntää enintään neljäksi päiväksi kerrallaan ja enimmillään kuukauden ajaksi. Ravintoon tarkoitettua avustusta voi hakea kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet henkilöt, joita ei pystytä palauttamaan kotimaahansa, eivätkä he poistu maasta itsenäisesti. Nämä niin sanotut paperittomat katoavat tai poistetaan vastaanottojärjestelmän piiristä. Suomella ei ole palautussopimusta esimerkiksi Irakin ja Somalian kanssa. Kaupungin tietoon ei ole vielä tullut yhtään tapausta, mutta sosiaalijohtaja Heli Sahala arvelee, että asia tulee ajankohtaiseksi päivänä minä hyvänsä. Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi viime viikon perjantaina toimenpidesuunnitelman laittoman maassa oleskelun ehkäisyyn ja hallintaan. Linjauksen mukaan maassa oleskeleville turvataan oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Välttämättömän ja kiireellisen avun antavat kunnat, joille valtio korvaa kustannukset täysimääräisesti. Toimenpidesuunnitelmassa panostetaan erityisesti ajantasaisen tilannekuvan varmistamiseen ja valvonnan tehostamiseen. Tilannekuvan muodostamisesta vastuussa on poliisi. Lisäksi ministeriö haluaa edistää vapaaehtoisen paluun ja vaihtoehtoisten menettelyjen hyödyntämistä. Vapaaehtoisen paluun aktiivisessa markkinoinnissa erityisesti vastaanottokeskukset ovat avainasemassa. Migri laatii vapaaehtoisesta paluusta esitteitä ja aineistoa viranomaisten ja järjestöjen käyttöön. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/22/Laittomasti%20maassa%20oleskeleville%20annetaan%20avustusta%20enint%C3%A4%C3%A4n%20kuukaudeksi/2016321689646/4