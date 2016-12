Uutinen

Kymen Sanomat: Kylmähoidolla toimintakykyä ja turnauskestävyyttä Kylmähoidoilla on merkitystä teholajiurheilijoiden toimintakyvyn ja pelaajien turnauskestävyyden ylläpidolle. Kilpailukaudella, kun hyvässä fyysisessä kunnossa oleva urheilija ottaa itsestään kaiken irti, voi hänen lihastensa toimintakykyä palauttaa rasituksesta sen jälkeisellä 10—15 minuutin kylmähoidolla. — Se lievittää kovan suorituksen jälkeistä lihaskipua, selittää Tapani Keränen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksesta, Kihusta. Keränen on urheilubiomekaniikan asiantuntija ja toimii Kihun lisäksi asiantuntijana pääkaupunkiseudun urheiluakatemiassa, Urheassa. Myös harjoitusten jälkeistä särkyä ja turvotusta saadaan lievitettyä kylmällä, mutta haittavaikutuksiakin sillä on. — Kun kylmä hillitsee turvotusta ja lämpötilan nousua, kulkeutuu lihaksista palaute aivoihin, että tilanne lihaksissa on suht ok. Silloin keskushermosto reagoi vastaavasti maltillisemmin. Kun viestivirta keskushermostoon vitkastuu, eivät immunologiset reaktiot toteudu. Tällöin lihasmassaa rakentava, kehittävä ja korjaava proteiinisynteesi hidastuu. — Samalla tavoiteltu harjoitusvaikutus jää oletettua pienemmäksi, Keränen selittää. Kylmähoitoa pitäisikin käyttää maltillisesti harjoituskaudella, jolloin lihasvoimaa kasvatetaan ja sidekudoksia vahvistetaan. Kilpailukaudella, kun kisatapahtumia on tiheään tahtiin, jopa päivittäin, voidaan kylmähoidolla pyrkiä turvaamaan seuraavan päivän kivutonta arkea. — Ja sitä kautta olemassa olevan suorituskyvyn sataprosenttista käyttöä. Kylmähoito voi edesauttaa urheilijaa myös silloin, kun kilpaillaan kestävyyslajeissa kuumissa ja kosteissa olosuhteissa. Silloin se viivyttää kehon lämpenemistä yli suoritusta haittaavan kriittisen lämpötilan. Lue lisää torstain Hyvinvointi-teemasta. Lue koko uutinen:

