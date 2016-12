Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkan Jari Elomaa: Uusi hinta KSOY:n osakkeista on markkinoilta haettu Kymenlaakson Sähkön osakekauppaa koskevissa nettikommenteissa on ihmetelty sitä, miten KSOY:n osakkeen arvo on voinut nousta 400 euroa eli lähes 50 prosenttia sitten viime kesän. Kotkan kaupunginhallituksen puheenjohtajan Jari Elomaan (kok.) mukaan uusi hinta on haettu markkinoilta, kun taas kesällä neuvoteltu hinta oli sähköyhtiön sanelema. — Marras-joulukuussa käydyissä neuvotteluissa ulkopuolinen ostajaehdokas tarjosi Kotkalle osakkeesta 1400 euroa, Elomaa sanoo. Elomaan mukaan KSOY:n tarjouksen pitää olla lähellä tuota. Hänen mukaansa Kotkalle ei ole mitään väliä sillä, kenelle se osakkeensa myy. — Jos KSOY:n tarjoama hinta ei meitä tyydytä, myymme ulkopuolelle. Kymenlaakson Sähkön omistajakunnat tekivät eilen myönteisen päätöksen jatkaa omistusjärjestelyjä Kymenlaakson Sähkön esittämän uuden ratkaisumallin pohjalta. Yhtiön hallituksen viime viikolla linjaaman ratkaisuehdotuksen mukaan Kymenlaakson Sähkö ostaa Kotkan kaupungin koko osakekannan (27 %) ja rahoittaa osan kaupasta myymällä vähemmistöosuuden tytäryhtiöstään Kymenlaakson Sähköverkko Oy:stä. KSOY:n toimitusjohtajan Aku Pyymäen mukaan Kotkan osakkeiden hintaa ei ole vielä määritelty. Myös Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n kauppaan liittyvät neuvottelut ovat vasta käynnistymässä. Jatkoneuvottelujen pohjana on 1400 euroa. — Esittelimme ratkaisumallin omistajille viime viikolla ja eilisessä kokouksessa omistajat päätyivät kannattamaan hallituksen esittämään ratkaisua. Mitään konkreettisia päätöksiä osakkeiden tai verkon hinnasta ei ole vielä olemassa, Pyymäki sanoo. Jos Kotka päätyy myymään osakkeensa KSOY:n ulkopuolelle, muiden on otettava kantaa osakassopimuksen velvoitteisiin. Sopimus kieltää ulkopuolelle myymisen. Elomaa toivoo, että muut osakaskunnat eivät lähtisi nokittamaan Kotkaa ja ymmärtäisivät Kotkan vaikean tilanteen ja sen, että Kotkahan myy vain omaa omaisuuttaan. Jos KSOY ja Kotka pääsevät sopimukseen, Kouvolasta tulee KSOY:n suurin omistaja. Eija Anttila Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/22/Kotkan%20Jari%20Elomaa%3A%20Uusi%20hinta%20KSOY%3An%20osakkeista%20on%20markkinoilta%20haettu/2016321693082/4