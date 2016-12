Uutinen

Kymen Sanomat: Karhuvuoren koulussa on taidetta jokaiselle kuukaudelle Kahdeksasluokkalaisen Milla Paavilaisen keijukaiset pääsivät osaksi Karhuvuoren koulun uutta taidekokoelmaa. Enkelin näköiset keijut lentävät rehtorin huoneessa, johon on ripustettu taiteilija Heta Kanasen ja koulun oppilaiden kanssa yhteistyössä tehty Vuodenkierto-teos. Sen aiheena on maaliskuu. — Kaikilla keijukaisilla on oma tarinansa. Jokaisella on siivissään eri määrä pilkkuja, Paavilainen kuvailee omaa osuuttaan teoksesta. Vuodenkiertoa esittäviä töitä on yhteensä 12, yksi kullekin kuukaudelle. Ne ovat osa Kanasen toteuttamaa Karhun jalanjäljillä -taidekokonaisuutta, jota hän työsti viime keväänä koulun seitsemäsluokkalaisten kanssa. — Valtion erityisavustuksella toteutettu taideprojekti lähti Kotkan opetustoimen aloitteesta. Yhteistyö alkoi tapaamisella vuosi sitten, jolloin mukaan tulivat kuvataideopettaja Anna-Maija Hölttä ja Mari Auvinen-Lento, Kananen kertoo. — Päätimme, että projektiin osallistuvat kaikki viime vuoden seitsemäsluokkalaiset eli noin 60 oppilasta, Hölttä lisää. Kokoelman pääteos on portaikon yläpuolelle sijoitettu kolmiosainen kokonaisuus, jonka Kananen on tehnyt yksin. Karhumetsä, Taivaankaari ja Valopuu kuvaavat luontoa, mennyttä aikaa, avaruutta ja vuodenaikojen vaihtumista. — Kokonaisuus on suunniteltu varta vasten tähän tilaan. Se on tehty metallipinnoitetuille levyille taidegrafiikan keinoin. Karhu luonnollisesti pääsi pääosaan, Kananen sanoo. Valopuu on heijastettu myös myös koulun käytävillä olevan kahden häkkirakennelman yläkaariseiniin. Puukuiden tarkoituksena on tuoda rauhoittavaa suojaa ja valoa. Oppilaiden kanssa työstetyt vuodenaikateokset ovat ripustettu eri puolille koulua: käytäville, ruokalaan ja opettajien tiloihin. Seitsemäsluokkalaisten piirrokset ja maalaukset löytyvät teoksissa esiintyvistä karhun jalanjäljistä. Kananen kertoo poimineensa yksityiskohdat oppilaiden kuvaamataidon tunneilla tekemistä töistä. — Jos omat lapseni tulevaisuudessa käyvät tätä koulua, voin kertoa heille, että minun työni on täällä seinällä. Mielestäni juuri tästä on oman jalanjäljen jättämisessä kysymys, Milla Paavilainen pohtii. Teokset julkistettiin marraskuun lopussa, jolloin vietettiin Karhuvuoren uuden koulun vihkijäisiä. Lue lisää aiheesta torstain lehdestä ja Kymen Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

