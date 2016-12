Uutinen

Kymen Sanomat: Jouluyönä pappi on töissä Kymin seurakunnan pastori Heikki Harvola toimittaa jouluyön messun Kymin kirkossa. Messu alkaa jouluaattona kello 23. Joulu on evankelisluterilaisen kirkon suurin juhla. Jeesuksen syntymän juhlinta tarkoittaa papille työtä messuun valmistautumisessa, mutta pelkästään työnä Harvola ei tehtäväänsä koe. — On myös etuoikeus, kun saa olla tällaisessa perinteessä mukana. Joulu alkaa näkyä papin työssä jo syksyllä, kun ihmiset haluavat alkaa virittäytyä joulutunnelmaan. Aaton tullessa Harvolan mielestä tärkeintä on löytää omassa mielessään tilaa joululle. — Joulu tulee, mutta on eri asia, onko valmis ottamaan sen vastaan. Toivon, että jokainen voi hiljentyä joulunviettoon. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/22/Jouluy%C3%B6n%C3%A4%20pappi%20on%20t%C3%B6iss%C3%A4/2016321694289/4