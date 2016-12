Uutinen

Kymen Sanomat: Joulukalenteri: Jouluvalmisteluja Ihana joulu. Hyviä lahjoja. Näin kirjoitin päiväkirjaan kymmenvuotiaana. Aattoiltaa kuitenkin himmensi äidin huomiota herättävä väsymys, mikä kummitteli vuosia mielessäni. Joskus parikymppisenä asia tuli puheeksi. Äiti ei muistanut tuota, ei kieltänytkään. Uskoi muistikuvaani. Hän piti joulukuuta yhtenä touhukkaimpana kuukautena. Jouluun kuuluu paljon työtä: leipomiset, siivoukset, lahjat, koristelu. — Entä se odotuksen taika? ynisin. — Palataan asiaan, kun sinulla on lapsia, äiti totesi ykskantaan. Saimaa suli monta kertaa. Sitten koitti joulu, jolloin itse olin äiti ja lapseni leikki-iässä. Äitini oli oikeassa. Lasten ollessa pieniä olin aattoiltana tosi väsynyt. Syy oudompi. Traditioihini on kuulunut aatonaattoiltana lahjojen paketointi. Pukkia odottavia lapsia on vaikea saada nukkumaan, joten paketoin lahjoja aattoaamun ensitunteina. En ole perinyt äitini kokkaustaitoja, siksi keittiöstä on helppo laistaa. Joulunakin on hyvä syödä, mutta se ei ole itsetarkoitus. Suklaan tarjoaminen onnistuu minultakin. Asia, mistä en laista, on koristelu. Joulukuu oli leikkiä. Aamulla herättyään lapset kirmasivat ympäri taloa etsien koristetta, jonka olin edellisiltana laittanut. Nykyjoulujani himmentää isännän haluttomuus koristeleikkiin. Ne, jotka eivät koe joulustressiä, eivät yleensä vietä joulua. Itseäni nimitän jouluihmiseksi, mutta mitäpä tekemisiäni tai tekemättömyyttäni toitottamaan. Ihan sama, nuoria siteeraten. Sytytän kynttilän. Antaa joulun tulla — kaikille omanlaisensa. Raija Vuorela Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/22/Joulukalenteri%3A%20Jouluvalmisteluja/2016521690118/4