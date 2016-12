Uutinen

Kymen Sanomat: Joulua vietetään Etelä-Kymenlaaksossa sateessa ja navakassa tuulessa Etelä-Kymenlaaksoon ei näillä näkymin ole tiedossa jouluaatoksi miellyttävää säätä. Ilmatieteen laitoksen mukaan aaton lämpötila on noin 2 astetta, ja kaikissa kunnissa on vähintään heikkoa vesisadetta. Miehikkälään ennustetaan räntää. Tuuli on kaikkialla navakkaa. Joulupäivää vietetään pilvisessä säässä ja 1—2 asteen lämpötilassa, mutta sadetta ei enää ennusteta. Ensi viikon tiistaista lähtien lämpötila saattaa laskea pakkasen puolelle päivisinkin. Lue koko uutinen:

