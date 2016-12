Uutinen

Kymen Sanomat: Crackers-kasvatti Sara Piispalla mainio syksy — maajoukkuedebyytti tehty, verkko heiluu Sveitsissä Kotkalaisen Sara Piispan salibandyvuosi on sujunut mitä mainioimmin. Syksyllä Piispa, 20, pelasi ensimmäiset ottelunsa naisten maajoukkueessa. Hän debytoi syyskuun kaksoismaaottelussa Ruotsia vastaan, ja pelasi lisäksi kolme ottelua marraskuussa Euro Floorball Tour -turnauksessa. — Jo kutsu kesän maajoukkueleirille yllätti minut, vaikka alla olikin hyvä kausi. Leiri meni hyvin, mutta maajoukkuekutsua en silti osannut odottaa. Ja vielä maailman parasta maajoukkuetta vastaan, Piispa kertoo. Kesällä Piispa oli tehnyt ison valinnan. SM-hopeaa ja SM-pronssia nurmijärveläisessä SB-Prossa voittanut Piispa siirtyi Sveitsin liigaan. Piispan joukkue on Zug United, jota valmentaa suomalainen Mika Strömberg. — Hän soitti ja kysyi, kiinnostaisiko pelata Sveitsissä. Ei minulla ollut muitakaan suunnitelmia, Piispa kertoo. Zugiin siirtyi SB-Prosta myös toinen kotkalainen Crackers-kasvatti, vuoden Piispaa vanhempi Kristiina Järvinen. Piispa on viihtynyt Sveitsissä mainiosti. Pelikin kulkee: Zugin nuori joukkue on joulutauolla liigassa neljäntenä ja Piispa sarjan tehopörssissä sijalla 10. Hän on tehnyt 14 ottelussa 10 maalia ja antanut kahdeksan maalisyöttöä. — Saan Zugissa paljon vastuuta. SB-Prossa kilpailu peliajasta oli kovaa, siellä oli niin paljon hyviä pelaajia. Vastuu kehittää eri tavalla, eikä Sveitsin liigan taso ole kuitenkaan niin paljon huonompi kuin Suomessa. — Sveitsissä ollaan Suomea jäljessä yksilötaidoissa ja taktisessa osaamisessa. Mutta kärkijoukkueet pärjäisivät Suomen liigassa ainakin jotenkin, Piispa arvioi. Lue lisää perjantain lehdestä tai Kymen Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/22/Crackers-kasvatti%20Sara%20Piispalla%20mainio%20syksy%20%E2%80%94%20maajoukkuedebyytti%20tehty%2C%20verkko%20heiluu%20Sveitsiss%C3%A4/2016321695512/4