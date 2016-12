Uutinen

Kymen Sanomat: Vene- ja moottoripyöräveron esitykset ovat siirtyneet eduskunnan tarkasteltaviksi Hallitus on antanut esitykset vene- ja moottoripyöräverosta eduskunnan lausuntakierrokselle 16. joulukuuta. Eduskunnan on tarkoitus aloittaa hallituksen veroesitysten käsittely ensi vuoden helmikuussa. Lakiluonnoksen mukaan veneiden verotus olisi 100–300 euroa vuodessa ja moottoripyörien verotus 150 euron vuotuinen tasavero. Veneveroa on tarkoitus periä veneistä ja vesikulkuneuvoista, joiden moottoriteho on vähintään 38 kilowattia eli noin 52 hevosvoimaa. Minimissään vero tulee olemaan 100 euroa vuodessa. Veneen moottorin tehon noustessa myös verotus kiristyy. Jokaisesta kilowatista, joka ylittää 38, joutuu maksamaan kaksi euroa kilowattia kohti aina 138 kilowattiin (188 hv) asti. Veron enimmäismäärä on siis 300 euroa vuodessa. Verotusta kaavailtiin myös veneille, jotka ovat yli yhdeksän metriä pitkiä riippumatta moottoritehosta. Jos vene joutuu verotuksen piiriin pituuden takia, siitä vaaditaan minimi veroa eli 100 euroa vuodessa. Moottoripyörävero puolestaan koskisi L-luokkaan kuuluvia tavallisia moottoripyöriä sekä tiettyjä kolmi- ja nelipyöriä, kuten mönkijöitä. Tämä jättäisi veron ulkopuolelle mopot, kevytmoottoripyörät, moottorikelkat ja mopoautot. Myöskään museorekisterissä olevia ajoneuvoja ei tultaisi verotettamaan. Veron määräksi on kaavailtu 150 euroa vuodessa jokaisesta ajoneuvosta. Vene- ja moottoripyöräveroa tultaisiin keräämään 12 kuukauden jaksoilta. Liikennekäytöstä poistolla, omistajan vaihdoksella, ajoneuvon ryöstöllä tai lopullisella poistolla ei olisi vaikutusta kuin vasta kuluvan verokauden päätyttyä. Veroissa ei tule olemaan käyttöastetta eli ne pysyvät samoina riippumatta siitä käytetäänkö ajoneuvoa päivän tai ympäri vuoden. Uutta lakia on ehdotettu voimaan tulevaksi 1. toukokuuta 2017. Useampia moottoripyöriä tai veneitä omistavien kannattaa kiinnittää nyt erityistä huomiota lakiesitykseen. Jos laki astuu voimaan sellaisenaan, on ajoneuvojen rekisteristä poisto toukokuussa liian myöhäistä välttyäkseen verosta. Jesse Vanhala Lue koko uutinen:

