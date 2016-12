Uutinen

Kymen Sanomat: Puujätteen käsittelylle Hallassa ympäristölupa Gemifin Oy:lle on myönnetty ympäristölupa kierrätyspuun ja kierrätyspolttoaineen murskaamiseen ja varastointiin Hallan satama-alueella Kotkassa. Käsittely ja varastointi tapahtuu asfaltoidulla kentällä tai tiivispohjaisessa hallirakennuksessa. Alueen kiinteistöt omistaa UPM-Kymmene ja toiminta-alue on vuokrattu Gemifin Oy:lle. Hallaan tuodaan muun muassa laivoilla kierrätyspuuta Englannista ja Norjasta. Satama-alueelta materiaalit kuljetetaan maanteitse alueen polttolaitoksiin. Yhtiön mukaan kierrätyspuun ja kierrätyspolttoaineen käsittelystä ei aiheudu maaperän, pohjavesien tai vesistöjen pilaantumisen vaaraa. Gemifin Oy kuuluu Geminor-konserniin, joka toimittaa polttokelpoista jätettä jätevoimaloille ja sementtiteollisuudelle Pohjois-Eurooppaan. Konsernilla on tytäryhtiöitä myös Englannissa, Tanskassa, Ruotsissa ja Saksassa. Konsernin pääkonttori on Norjassa. Lue koko uutinen:

