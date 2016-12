Uutinen

Kymen Sanomat: Nyt on talvipäivänseisaus — katso miten päivät alkavat pidentyä Etelä-Kymenlaaksossa! Tänään kello 12.44 on talvipäivänseisaus. Aurinko nousi tänään Kotkassa kello 9.19 ja laskee kello 15.02. Päivän pituus on 5 tuntia ja 43 minuuttia. Haminassa aurinko nousi kello 9.19 ja laskee kello 15.00. Päivän pituus on 5 tuntia ja 41 minuuttia. Oulussa päivän pituus on tänään vain 3 tuntia ja 34 minuuttia. Napapiirin pohjoispuolella aurinko ei nouse lainkaan. Talvipäivänseisauksesta päivät alkavat pidentyä. 21. maaliskuuta aurinko nousee Kotkassa kello 6.11 ja laskee 18.30. Haminassa aurinko nousee tuolloin kello 6.09 ja laskee kello 18.29. Eteläisellä pallonpuoliskolla on samaan aikaan kesäpäivänseisaus. Täältä voit tutkia auringonlasku ja -nousuaikoja eri paikkakunnilla. Lue koko uutinen:

