Uutinen

Kymen Sanomat: Merimieskirkko tarjoaa hetkeksi maata jalkojen alle Maailman merillä seilaavista merimiehistä jo arviolta neljännes on filippiiniläisiä. Suomen Merimieskirkon Hamina—Kotkan satamakuraattorille Pekka Wilskalle he edustavat yhtä yli 60:stä eri kansalaisuudesta, joiden edustajia hän on tavannut. Wilska on tuttu näky monella laivalla. Turvaliivit päällä ja reppu selässä kulkeva mies otetaan lähes poikkeuksetta laivoissa hyvin vastaan. — Merimieskirkot tunnetaan hyvin maailmalla. Laivoissa käy muutakin väkeä, kuten agentteja, mutta he ovat kiinnostuneita laivasta. Me olemme ihmisiä varten. Haminan satamassa oleva merimieskirkon tila tarjoaa merenkulkijoille hetkeksi tasaisen hengähdyspaikan. — Moni kehuu, että on kivaa, kun tila on kodikas. Suosituinta täällä on biljardin pelaaminen ja juttelu. — Iso osa kävijöistä ei halua tehdä mitään. Tärkein asia on päästä laivalta hetkeksi pois, jos on siellä töissä 6—8 kuukautta. Suosituin ostos merimieskirkosta ovat prepaid-kännykkäliittymät. Toisena tulevat Suomi-aiheiset matkamuistot, kuten jääkaappimagneetit. Merimieskirkko hoitaa myös valuutanvaihtoa ja käteisen rahan lähettämistä merimiesten kotimaihin. Lue koko uutinen:

