Kymen Sanomat: Komisario Timo Kuokkanen Kaakkois-Suomen poliisilaitokselta: Joululiikenteessä tarvitaan aikaa ja malttia Joulun menoliikenteen vilkkainta aikaa odotetaan tänä vuonna perjantai-iltapäiväksi. Eniten tielläliikkujia on Helsingistä ulos tulevilla teillä, myös kuutostiellä. Liikennevirasto odottaa sekä meno- että paluuliikenteestä normaalia vilkkaampaa, koska joululiikenne jakautuu tänä vuonna vain muutamalle päivälle. Menoliikenne alkanee jo torstaina. Vilkkainta on perjantaina kello 11:n ja 18:n välillä, kaikkein ruuhkaisinta kello 13—16. Joulun paluuliikenteen vilkkain päivä on tapaninpäivä, maanantai 26.12. Paluuliikenteen huippu ajoittuu tapaninpäivän kello 13:n ja 20:n välille. Komisario Timo Kuokkanen Kaakkois-Suomen poliisilaitokselta muistuttaa, että joululiikenteeseen on varattava mukaan aikaa ja malttia. — Toivottavasti ihmisillä riittää joulumieltä. Tärkeintä on päästä perille. — Jokaisella meistä on tavoitteena päästä turvallisesti perille joulunviettoon. Silloin kannattaa unohtaa kiire ja hosuminen – viimeisiä jouluvalmisteluita ei kuitenkaan pysty sieltä ratin takaa edistämään, sanoo Liikenneturvan kehittämispäällikkö Antero Lammi. — Nopeus kannattaa pitää maltillisena ja turvavälit riittävinä, Lammi jatkaa. Lue koko uutinen:

