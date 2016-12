Uutinen

Kymen Sanomat: Karhuvuoreen on tulossa uusi päiväkoti Suomen Hoivatilat Oy on hakenut rakennuslupaa Karhuvuoreen rakennettavalle päiväkodille. Uusi päiväkoti nousee osoitteeseen Loitsutie 8. Rakennuksen kokonaisala on 643 neliötä ja hoidettavien lasten enimmäismäärä on 72. Päiväkodin tontille rakennetaan myös piharakennus, jätekatos ja aita. Suomen Hoivatilat on hoiva- ja päiväkotitilojen sekä palvelukortteleiden tuottamiseen, rakennuttamiseen, omistamiseen ja vuokraamiseen erikoistunut palveluyhtiö. Valtakunnallisesti toimivan yhtiön kotipaikka on Oulu. Lue koko uutinen:

