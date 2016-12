Uutinen

Kymen Sanomat: Kaasuputket ovat jo testiajossa Kotkassa Itämeren kaasuputken kakkosvaihe nytkähti eteenpäin Kotkassa. Kotkan ympäristölautakunta on myöntänyt Wasco Coatings Finland Oy:lle ympäristöluvan kaasuputkien pinnoittamiseen Mussalossa. Tuotanto tapahtuu samalla alueella kuin ykkösvaiheen kaasuputkien pinnoitus vuosina 2010—2012. Tuolloin pinnoittamisesta vastasi ranskalaisyhtiö Eupec. Lupahakemuksen mukaan putkien testiajot alkoivat tehtaalla viime viikolla. Varsinainen tuotanto alkaa tammikuussa 2017 ja jatkuu kolmen vuoden ajan. Normaali tuotantokapasiteetti on 240 putkea päivässä, enimmillään 350 putkea päivässä. Pinnoituksen pääraaka-aineet ovat sementti, hiekka, rautamalmi, teräslanka ja vesi. Tehtaalle tulevat putket kuljetetaan junilla ja valmiit putket kuljetetaan pois laivoilla. Raaka-aineita kuljetetaan myös maanteitse. Toiminta sijoittuu teollisuus- ja varastoalueelle, joka ei ole tärkeää pohjavesialuetta tai sellaisen lähellä. Etäisyys lähimpiin asuinrakennuksiin on kuitenkin lyhimmillään muutamia satoja metrejä. Tämän vuoksi lupapäätöksessä on annettu melun ja pölyn torjuntaan sekä jätehuoltoon liittyviä määräyksiä. Lue koko uutinen:

