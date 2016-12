Uutinen

Kymen Sanomat: Joulunakin voi tehdä kestäviä valintoja — katso asiantuntijan vinkit! Jouluna tulee helposti kaikkea liikaa: ruokaa, ostoksia, tavaroita ja roskaa. Joulunakin voi tehdä kestäviä valintoja. Kymenlaakson Jätteen ympäristökouluttaja Laura Sartamon vinkeistä voit poimia omaan jouluusi sopivimmat kestävät valinnat. 1. Sisälle tuodun joulukuusen sijasta voit koristella pihapuun. Laita valojen kaveriksi talipalloja ja kauralyhteitä linnuille. Pikkulintuja on kiva seurata joulun jälkeenkin. Vältät myös neulaset sisätiloissa. 2. Korvaa kertakäyttöiset hautakynttilät metallisella lyhdyllä. Kestävä lyhty voi olla haudalla koko talven ja samaa lyhtyä voi käyttää monta vuotta. 3. Käytä pöytäkynttilöitä kauniilla alustalla kuorellisten kynttilöiden sijaan. Jäteastia kiittää. 4. Kaupat pursuavat nyt jouluvaloja. LED-valot ovat sähkölaskulle ystävällisimpiä. Laatuun kannattaa satsata näissäkin, sillä LED- valoja ei voi vaihtaa kuten vanhoja hehkulamppuja. Hyvälaatuiset valot kestävät vuodesta toiseen. 5. Suunnittele joulun ruoat etukäteen. Mieti, mitkä ovat suosikkiruokia ja mitä on pöydässä vain siksi, että ”se kuuluu jouluun”. Kaikkea ei tarvitse olla tarjolla. 6. Ilmastoystävällinen joulupuuro on ohrapuuro. Se on vähintään yhtä hyvää kuin riisipuuro. Sitä paitsi ennen vanhaan jouluna on syöty nimenomaan ohrapuuroa, riisipuuro tuli muotiin vasta 1800-luvulla. 7. Lahjoita aikaa ja elämyksiä. Vie puoliso ravintolaan, lupaudu kaverille lapsenvahdiksi, tarjoa äidille ikkunanpesu. Lisää lahjavinkkejä: www.annajotainmuuta.fi 8. Rauhoitu viettämään aikaa läheistesi kanssa. Alennusmyynteihin ehtii vielä vuoden vaihduttuakin. Lue lisää aiheesta päivän lehdestä tai Kymen Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

