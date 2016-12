Uutinen

Kymen Sanomat: Joulukalenteri: Parasta joulussa Siperian Tomskissa tiesin babuskalta, että Jumala on olemassa, mutta en käynyt kirkossa. Me emme viettäneet joulua. Korvikkeena oli uudenvuodenaatto ja kuusen koristeina vanuhiutaleita. Kun menin Leningradiin jatkamaan opiskelua yliopistossa, sielläkin oli suurimpana juhlana uudenvuodenaatto, mutta kävin myös muutamia kertoja kirkossa naapurini Ljusjan kanssa. Ja se täytyi pitää salaisuutena työpaikalla. Lähdin Pietarista perestroikan alussa tuntemattomaan Suomeen, ja täällä sain elämääni uuden juhlan, joulun. Vuodet vierivät. Luumäen jouluni sisältö on ollut kestävän kehityksen vallassa. Alussa oli parasta tarkastella mieheni äidin, Ainon, kodissa suurennuslasin avulla, miten joulupöytä katettiin ja nauttia Ainon ja hänen tyttärensä Ailan valmistamaa ruokaa. Kaikki oli uutta, ja jo sen vuoksi maistui. Joulukinkkua en ollut syönyt mansikkamaassani vanhempieni kodissa. Oli juhlapäivä, kun isä vain oli terve. Silloin unohtuivat sota, Stalingrad ja siperialaisten hiihtopataljoona pakkaslumessa. Vuosien kuluessa tulee mustikkamaani perinteistä yksi muita merkittävämmäksi: Kunnioitus lähteneitä kohtaan ja käynti jouluaattona hautausmailla. Ei ole joulukuussa kauniimpaa näkyä kuin valoja täynnä oleva lähteneiden kaupunki. Hiljaisten kuningaskunta? Heidän sanomansa kuulemme vasta, kun kaikki sodat ovat loppuneet. Galina Punkkinen Lue koko uutinen:

