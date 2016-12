Uutinen

Kymen Sanomat: Joulu muuttaa juna-aikatauluja — katso muistiosta muut muutokset! Vaikka jouluaatto ja -päivä osuvat tänä vuonna lauantaille ja sunnuntaille, aiheuttavat pyhäpäivät muutoksia aikatauluihin ja aukioloaikoihin.Katso muistiosta tärkeimmät muutokset. Alkot Alkon myymälät palvelevat pääsääntöisesti jouluviikolla kello 9—20. Lauantaista maanantaihin myymälät ovat kiinni. Apteekit Kotkansaarella Keski-Kotkan apteekki päivystää perjantaina klo 8.30—20, jouluaattona klo 8.30—15 ja joulupäivänä klo 10—18. Tapaninpäivänä päivystää Kauppatorin apteekki klo 10—18. Karhulassa Helilän Keskus-Apteekki on avoinna perjantaina klo 8—20, jouluaattona klo 8—13, joulupäivänä klo 11—15 ja tapaninpäivänä klo 11—15. Haminan Uusi Apteekki on avoinna perjantaina 8.30—20, jouluaattona klo 8.30—13, joulupäivänä klo 10—16 ja tapaninpäivänä klo 10—16. Haminan Keskus-Apteekki on avoinna perjantaina klo 8.30—20 ja jouluaattona klo 8.30—12. Joulupäivänä ja tapaninpäivänä suljettu. Eläinlääkärit Kotkassa ja Pyhtäällä päivystävän eläinlääkärin tavoittaa arkisin klo 8—16 numerosta 044 767 6710 ja 0400 254 106. Kello 16 jälkeen ja viikonloppuna numerosta 0600 15253. Haminassa, Miehikkälässä ja Virolahdella eläinlääkäripäivystyksen numero on 0600 14499. Hammaslääkäri Kymenlaakson kuntien yhteinen alueellinen suun terveydenhuollon ilta-, viikonloppu- ja arkipyhäpäivystys on Kymenlaakson keskussairaalassa, Kotkantie 41, Kotka. Päivystykseen pääsee ainoastaan ajanvarauksella. Päivystysaika on arkisin maanantaista perjantaihin klo 16—21 ja viikonloppuina sekä arkipyhinä klo 10—21. Puheluihin vastataan arkisin klo 15—21 ja viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 8—21 numerosta 020 633 1000. Junat Junilla on omat aikataulunsa jouluaattona sekä joulupäivänä. Tapaninpäivänä kaukoliikenteessä noudatetaan sunnuntain aikatauluja. Seuraavat junat eivät kulje jouluaattona Kotkan satamasta Kouvolaan: klo 16.30 ja klo 19.20. Joulupäivänä ajamatta jäävät Kotkan satamasta Kouvolaan klo 10.15 ja klo 14.25 aikatauluun merkityt junat. Kouvolasta Kotkan satamaan ajamatta jäävät jouluaattona klo 15.41 ja klo 17.52 junat. Joulupäivänä ei ajeta Kouvolasta klo 8.50 eikä klo 12.53 Kotkan satamaan lähteviä junia. Tapaninpäivänä ajetaan ylimääräisenä klo 8.50 juna Kouvolasta Kotkan satamaan. Tarkempia tietoja junaliikenteestä jouluna osoitteesta www.vr.fi tai puhelinnumerosta 0600 41900. Jäteasema Heinsuon jäteasema palvelee torstaihin asti normaalisti. Perjantaina 23.12. Heinsuon jäteasema palvelee klo 9—15. Jouluaattona, joulupäivänä ja tapaninpäivänä jäteasema on suljettuna. Kotkansaaren pop-up -kierrätyspiste osoitteessa Kymenlaaksonkatu 18 palvelee 7.1.2017 saakka arkisin klo 10—18 ja lauantaisin klo 10—14. 24.–26.12. kierrätyspiste on suljettuna. Jäteastian tyhjennyspäivä voi siirtyä muutaman päivän totuttua aiemmaksi tai myöhemmäksi. Jäteastia on hyvä pitää aina esillä ja jätteet on syytä pakata tiiviisti. Kaupat Myymälät saavat olla vapaasti auki viikonpäivästä ja myymälän koosta tai sijainnista riippumatta. Useimmat liikkeet ovat suljettuna joulupäivänä. Kirjastot Kotkan pääkirjasto, Karhulan kirjasto ja Karhuvuoren kirjasto ovat perjantaina avoinna klo 9—15, lauantaina, sunnuntaina ja maanantaina suljettu. Kirjastoauto Ilona ei liikennöi 23.12.—26.12. Karhuvuoren kirjastossa voi asioida omatoimisesti joulun pyhinä klo 7—16. Pyhtään, Ruissalon, Virolahden ja Miehikkälän kirjastot ovat avoinna perjantaina klo 10—14, lauantaina, sunnuntaina ja maanantaina suljettu. Haminan kirjasto on suljettuna tiistaihin 8.1. asti. Kirjasto avaa jälleen keskiviikkona 9.1. Haminan kirjastoauto ei kulje 19.12.2016—8.1.2017. Kriisipäivystys ja turvakoti Etelä-Kymenlaakson sosiaali- ja kriisipäivystys sekä Kymenlaakson Turvakoti Villa Jensen päivystää ympäri vuorokauden Kotkassa, Pohjoispuistokatu 1. Turvakotiin voi soittaa numeroihin 05 234 5800 ja 040 509 5111. Lehti Kymen Sanomat ilmestyy jouluaattona lauantaina ja seuraavan kerran tiistaina 27.12. Tuoreimmat uutiset löydät verkkopalvelustamme: www.kymensanomat.fi. Linja-autot Linja-autovuorot ajetaan Kotkassa, Haminassa, Pyhtäällä, Virolahdella ja Miehikkälässä koulujen lomapäivien aikataulujen mukaan 8.1. saakka. Aikatauluihin merkittyjä koulupäivävuoroja (koulp.) ei ajeta. Jouluna ajetaan Kotkassa lukuisia hautausmaille suuntautuvia linjoja, jotka ovat erikseen nähtävänä Kotkan paikallisliikenteen nettisivuilla: www.kotka.fi/aikataulut. Hautausmaa-vuorojen aikatauluja on saatavana myös Karhulan Matkahuollon toimipisteestä, Matkakuja 2, ja asiakaspalvelupiste Ruorista, Kirkkokatu 6, Kotka. Jouluaattona ajetaan lauantailiikenne kello 13:n asti. Sunnuntaina ei ole liikennettä. Tapaninpäivänä ajetaan sunnuntailiikenne alkaen kello 5. Kaukoliikenteessä ajetaan jouluaattona kello 13:n asti normaalisti. Lisäksi seuraavat poikkeukset: klo 13.15 Helsinki—Kotka, Savonlinja, klo 14.45 Helsinki—Hamina, Savonlinja, klo 15.15 Helsinki—Kotka, Pohjolan Liikenne, klo 15.45 Helsinki—Kotka, Savonlinja. Kaukoliikenteessä ei liikennettä joulupäivänä. Tapaninpäivänä ajetaan kaukoliikenteessä sunnuntailiikenne, myös SS-vuorot. Joulunajan pikavuoroliikenteessä on kaikkien alueella liikennöivien bussiyhtiöiden osalta poikkeuksia. Matkustajia kehotetaan tarkistamaan joulun vuorot erikseen Matkahuollosta www.matkahuolto.fi. Lääkäripäivystys Lääkäripäivystys on 24 tuntia vuorokaudessa Kymenlaakson keskussairaalassa, numero 020 633 1000. Myös yöpäivystys hoidetaan Kymenlaakson keskussairaalassa. Haminan sairaalan päivystyspoliklinikka on avoinna joka päivä klo 8—22. Yöpäivystys on Kymenlaakson keskussairaalassa Kotkassa. Postit Postin omat myymälät saavat olla avoinna perjantaihin saakka klo 20 asti. Lauantaina, sunnuntaina ja maanantaina postit ovat kiinni. Yrittäjien hoitamat postin myyntipisteet palvelevat omien aukioloaikojensa mukaan. Uimahallit Uimala Katariina suljettu 19.—26.12. Karhulan uimahalli avoinna perjantaina klo 6.30—18. Jouluaattona ja joulupäivänä suljettu. Tapaninpäivänä avoinna klo 9—16. Haminassa Linnoituksen uimahalli on perjantaina avoinna klo 6.30—14 ja suljettuna lauantaista maanantaihin. Ruissalon liikunta- ja uimahalli on suljettu 9.1. asti. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/21/Joulu%20muuttaa%20juna-aikatauluja%20%E2%80%94%20%20katso%20muistiosta%20muut%20muutokset%21/2016321688510/4