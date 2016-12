Uutinen

Kymen Sanomat: Iida Ahvenainen palaa Yhdysvalloista Peli-Karhuihin — haussa vielä myös amerikkalaispelaaja Puolitoista kautta yliopistokoripalloa Yhdysvalloissa pelannut Iida Ahvenainen palaa naisten Korisliigan Peli-Karhuihin. Ahvenainen, 20, liittyy mukaan, kun PeKa palaa joulutauolta harjoituksiin 27. joulukuuta. 177-senttinen laituri lähti New Yorkin osavaltiossa sijaitsevaan Iona-yliopistoon kaudeksi 2015—16. Avauskaudellaan hän pelasi 27 ottelussa, peliaikaa tuli keskimäärin reilut seitsemän minuuttia ja pistekeskiarvo oli 0,7. Tänä syksynä hän pelasi Ionassa seitsemän ottelua reilun viiden minuutin peliajalla. Kausilla 2013—15 Ahvenainen pelasi PeKassa 18 korisliigaottelua. A-tyttöjen SM-sarjassa hänen pistekeskiarvonsa oli 20,3. Ahvenainen on alun perin KTP:n kasvatti, joka siirtyi Peli-Karhuihin kaudeksi 2010—11. — Hän on hyvä lisä joukkueeseemme. Saamme lisää kilpailua peliajasta, mutta peliaika pitää tietenkin ansaita harjoituksissa. Jos hänellä sujuu hyvin, niin peliaikaa tulee, PeKan päävalmentaja Roope Mäkelä sanoi. — Puolitoista vuotta hyvätasoisia pelejä Yhdysvalloissa on varmasti kehittänyt häntä. Ahvenaisen ensimmäisellä Iona-kaudella joukkue selvisi historiansa ensimmäistä kertaa 64 parhaan yliopistojoukkueen jatkopeleihin. Iona pelaa yliopistokoripalloa NCAA-sarjan korkeimmalla tasolla eli 1. divisioonassa. Peli-Karhut hakee lisäksi uutta amerikkalaista takamiestä pettymykseksi osoittautuneen Tanisha McTillerin tilalle. PeKan pelit naisten Korisliigassa jatkuvat 12. tammikuuta kotiottelulla Catzia vastaan. Päivitetty klo 22.38: korjattu Ahvenaisen kasvattajaseuraksi KTP. Lue koko uutinen:

