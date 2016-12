Uutinen

Kymen Sanomat: Hallitus teki päätökset soten valinnanvapaudesta Hallitus sai myöhään keskiviikkona valmiiksi linjaukset siitä, miten suomalaiset saavat vastaisuudessa valita sosiaali- ja terveyspalveluita. Tavoitteena on helpottaa hoitoon pääsyä julkisessa terveydenhoidossa ja vahvistaa erityisesti perustason palveluita, siis nykyisiä terveyskeskuksia. Valinnanvapaus liittyy laajaan sote-uudistukseen, joka tulee voimaan vuoden 2019 alussa. Silloin kuntien on luovuttava sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä, ja vastuu tästä siirtyy uusille maakunnille, joita tulee 18. Valinnanvapauden tavoitteena on ollut, että asiakas saisi valita verorahoilla tuotetuissa sote-palveluissa, meneekö hän julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin toimijan palveluun. Palveluun on sitouduttava vuodeksi. Valinnanvapaus koskee perustason palvelua. Hallitus aikoo käyttää valinnanvapaudessa hyväkseen aiempaa enemmän palveluseteleitä, jotka on nimetty maksu- ja asiakasseteleiksi. Asiakasseteli on maksusitoumus, jonka saanut asiakas voi valita itse myös joitakin erikoistason palveluita. Kyse voisi olla esimerkiksi kaihileikkausten tyyppisestä erikoissairaanhoidon palvelusta. Jos on tarvetta laajemmalle erikoissairaanhoidolle, asiakas ei saa valinnanvapautta, vaan maakunta toimii portinvartijana. Paljon palveluita tarvitseville tulee niin sanottu henkilökohtainen budjetointi, jonka puitteissa voi tehdä valintoja. Palvelu rahoitetaan pääsääntöisesti verovaroista, mutta kuten nytkin, myös asiakkaalle voi tulla jonkin tasoisia maksuja. Juttu Helsingin Sanomien sivuilla Lue koko uutinen:

