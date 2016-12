Uutinen

Kymen Sanomat: Vegaanisten tuotteiden myynti lisääntyy, joulutuotteita silti vasta vähän Yhä useampi kuluttaja suosii elintarvikkeita, joissa ei käytetä lainkaan eläinperäisiä ainesosia. Erikoistuotteita kuten Nyhtökauraa tai Härkistä on saatavilla laajasti jo Etelä-Kymenlaaksostakin, mutta joulutuotteita ei valikoimista vielä juuri löydy. Kesko kertoi viime viikolla, että vegaanisten joululaatikoiden myynti on kasvanut 20 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Etelä-Kymenlaakson kaupoista vegaanille löytyy vain muutamia vaihtoehtoja. — Kympin lanttu- ja punajuurilaatikot, muita varsinaisia joulutuotteita ei valikoimiin meillä kuulu, S-market Pasaatin marketpäällikkö Joni Malinen kertoo. Hovituote on tuonut markkinoille erilaisia kasvispohjaisia valmisruokia, joista yksi sopii hyvin myös jouluun. — Riisipuuro on täysin maidoton, Citymarketin einesosaston vastaava Leena Siren kuvailee. Kasvispohjaisten tuotteiden kysyntä lisääntyy jatkuvasti. Erikoistuotteet saapuvat kuitenkin Etelä-Kymenlaaksoon eteläistä Suomea hitaammin. Esimerkiksi seitanista eli vehnägluteenista valmistettua ”kinkkua” ei ainakaan suurimmista kaupoista vielä tänä jouluna saa. — Mietimme kyllä sellaisen ”kinkkurullan” tilaamista. Sitä ei ole kuitenkaan kyselty, joten emme ottaneet sitä vielä tänä vuonna valikoimiin, K-supermarket Pookin myymäläpäällikkö Anita Korkiakangas toteaa. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/20/Vegaanisten%20tuotteiden%20myynti%20lis%C3%A4%C3%A4ntyy%2C%20joulutuotteita%20silti%20vasta%20v%C3%A4h%C3%A4n/2016321685282/4