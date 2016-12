Uutinen

Kymen Sanomat: Poliisitalosta lähes miljoonan hintainen raato Kotkan vanhasta poliisitalosta tulee lähes miljoonan euron hintainen kiviriippa kaupungin taloudelle. Talo tyhjenee tällä viikolla lopullisesti, kun poliisit siirtyvät naapuritontille valmistuneeseen uuteen rakennukseen. Uusi poliisitalo on valtion omistuksessa. Uutta käyttöä ei huonokuntoiselle ja sisäilmaongelmien vaivaamalle rakennukselle ole näköpiirissä. Siksi tänään kokoontuva kaupunkisuunnittelulautakunta, joka vastaa Kotkan kaupungin kiinteistöomaisuudesta, saa käsiteltäväkseen esityksen alaskirjata rakennuksen kirjanpitoarvo 547 000 euroa, mikä heikentää suoraan kaupungin tämän vuoden taloudellista tulosta. Taloudelliset menetykset eivät pysähdy tähän. Lähivuosina rakennus pitää purkaa. Purkamisen hinnaksi kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen arvio 300 000 euroa. Tontti on asemakaavassa merkitty julkisen rakennuksen paikaksi. Asuinkäyttöön tehtaan vieressä sijaitsevaa paikkaa on vaikea kuvitella. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/20/Poliisitalosta%20l%C3%A4hes%20miljoonan%20hintainen%20raato/2016321681827/4