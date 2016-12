Uutinen

Kymen Sanomat: Linda Lehtorannan kausi Belgiassa päättyi ennen kuin alkoikaan — ”Jalka vain roikkui” Linda Lehtoranta, 25, siirtyi kesällä Saksasta Belgian liigan mestarijoukkue Castors Braineen. KTP-kasvatti oli uransa huipulla. — Uusi joukkue vaikutti tosi hyvältä. Valmentajan kanssa synkkasi heti ja sain ison roolin, Lehtoranta muistelee kesää ja alkusyksyä. Syyskuun toisena päivänä ohjelmassa oli harjoitusottelu arkkivihollista Waregemia vastaan. Pelikellossa oli jäljellä enää 30 sekuntia, kun Lehtoranta pakitti viimeiseen puolustukseen. — Vaihdon painoa jalalta toiselle kun pamahti. Jalka vain roikkui, ja tiesin heti mitä oli tapahtunut. Akillesjänne oli poikki, Lehtoranta kertaa. Edessä oli operaatio ja pitkä kuntoutus. Tällä kaudella hän ei enää pysty pelaamaan. Lehtorannan nousu Euroopan huipulle on ollut komea. Takamies lähti Suomesta kaksinkertaisena vuoden puolustuspelaajana, kirjauttaen siinä sivussa viimeisellä PeKa-kaudellaan 16,2 pisteen keskiarvon. Työ palkittiin ammattilaissopimuksella Donau-Riesiin kaudelle 2013—14. Kahden Saksan kauden jälkeen Lehtoranta siirtyi Tšekin pääsarjaan Sokol Hradev Kraloveen, mutta palasi isomman rooli perässä Saksaan. Hyvät otteet Gruner Stern Kelternissä poikivat nykyisen sopimuksen Belgiaan. Jatkosta ei vielä ole tietoa. — Viime viikot ovat olleet henkisesti tosi raskaita, palo kentälle on niin järkyttävän suuri. Haluan vain päästä takaisin kuntoon ja tulla entistä paremmaksi, päättäväinen Lehtoranta vakuuttaa. — Tavoite on edelleen Euroopan huipulla. Lue lisää keskiviikon lehdestä tai Kymen Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

