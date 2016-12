Uutinen

Kymen Sanomat: Kyminlinnan siltaremontti kestää vielä ensi viikon loppuun Kyminlinnan risteyssillan remontti on haitannut liikennettä jo noin neljä kuukautta, koska toinen sillan kaistoista on ollut pois käytöstä. Ajoittain kiivastakin keskustelua on käyty siitä, kuka väistää Kyminlinnan suunnasta tultaessa. Marraskuussa korjaustöiden takarajaksi ilmoitettiin 15. joulukuuta. Ne kuitenkin jatkuvat vielä tämän ja ensi viikon ajan. Graniittirakennus Kallio Oy:n työmaapäällikkö Isto Ahlqvist kertoo, että kosteat säät ovat hankaloittaneet ja viivästyttäneet töitä. Vuodenvaihteeseen mennessä sillan molemmat kaistat avataan näillä näkymin liikenteelle. Huumantien sillan korjaustyö on jo saatu päätökseen. Hyväntuulentien risteyssillan sininen valaistus herättää yhä mielikuvia siitä, että paikalla on hälytysajoneuvoja. Valoja on jo kertaalleen suunnattu ja säädetty ongelman lieventämiseksi, mutta edelleen sininen häiritsee etenkin autoilijoita. Sinisellä valaistuksella halutaan korostaa sekä Kyminlinnan risteyssillan että Jumalniemen risteyssillan näkyvyyttä moottoritien kulkijoille. Veikko Mäenpää Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/20/Kyminlinnan%20siltaremontti%20kest%C3%A4%C3%A4%20viel%C3%A4%20ensi%20viikon%20loppuun/2016321681093/4