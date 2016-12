Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkan hoitomaksut nousemassa tappiin Kotkan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut ovat nousemassa ensi vuoden alussa asetuksen sallimille ylärajoilla. Korotusta nykyisin maksuihin kertyisi keskimäärin 13 prosenttia. Sipilän hallitus teki vuosi sitten hoitomaksuihin 28 prosentin suuruisen ”kuoppakorotuksen”. Kotka kuitenkin lievensi korotuksen vuosi sitten keskimäärin 15:een prosenttiin. Samaan päätyi myös naapuri Hamina ja Carea. Nyt Kotka aikoo käyttää koko korotusvaran. Samaan on päätynyt Carea. Esimerkiksi terveyskeskuslääkärin vastaanoton hinnaksi ensi vuoden alussa tulossa 20,90 euroa, missä korotusta on 2,40. Sosiaali- ja terveyslautakunta on jo päättänyt korotuksista. Puheenjohtaja Jari Elomaa kuitenkin siirsi asian kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Erimielisyys koski terveyskeskuksen vuosimaksua, jonka lautakunta virkamiesten tahdon vastaisesti säilytti. Kaupunginhallitus päättänee maksuista ensi vuoden alussa. Lue koko uutinen:

