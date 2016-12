Uutinen

Kymen Sanomat: IS kysyi kansanedustajilta: Paatero vastustaa ja Eerola kannattaa eutanasiaa Etelä-Kymenlaakson kansanedustajista Sirpa Paatero (sd.) vastustaa eutanasian laillistamista ja Juho Eerola (ps.) kannattaa sitä. Asia selviää Ilta-Sanomien maanantaina kansanedustajille tekemästä kyselystä. Kyselyyn vastasi maanantaina iltayhdeksään mennessä 200 kansanedustajasta 153. Eutanasiaa ajava kansalaisaloite rikkoi sunnuntaina vaaditun 50 000 allekirjoituksen rajan. Tiistaina aamupäivällä allekirjoituksia oli kertynyt jo yli 60 000. Eduskunta on velvoitettu ottamaan asia käsittelyyn, kun Väestörekisterikeskus on vahvistanut kansalaisaloitteen kannatusilmoitukset. Lue koko uutinen:

