Uutinen

Kymen Sanomat: Eljas Verve Blues Band vie Haminaa maailmalle Haminalaiselta Eljas Verve Blues Bandilta on ilmestynyt uusi albumi. Fool For Love Plus on kolme vuotta sitten perustetun yhtyeen ensimmäinen kokopitkä julkaisu, mutta levyn tekijät eivät ole eilisen teeren poikia. Bändin nokkamies Eljas Verve on pitkän linjan jazz- ja blueskitaristi, joka on soittanut useissa kokoonpanoissa Kotkassa, Haminassa ja Helsingissä. Myös basisti Pekka Hovilla ja rumpali Jakke Junkkarilla on takanaan vuosikymmenten taival musiikin parissa. Verve kuvailee yhtyeensä musiikkia englanninkieliseksi crossover-bluesiksi, jossa on vaikutteita rockista ja jazzista. Albumilla on seitsemän kappaletta, jotka ovat hänen säveltämiään ja sanoittamiaan. Tekstit käsittelevät naisia, rahaa ja ihmissuhteita. Sanoituksista paistaa läpi eletty elämä. — Nuorempana en olisi pystynyt tekemään tällaisia tekstejä. Verven mukaan Fool For Love Plus on suunnattu lähinnä ulkomaiseen soittoon. Levy on kuunneltavissa suoratoistopalveluissa, ja digitaalisesti sen voi ostaa muun muassa iTunesista ja Amazonilta. Fyysisiä cd-levyjä painettiin 50 kappaletta, joista suurin osa on mennyt ulkomaille promootiotarkoitukseen. Verve on kansainvälisen menestyksen suhteen realistinen, mutta toiveikas: Osa levyn kappaleista julkaistiin EP:nä jo viime vuonna, jolloin ne nousivat Spotifyssa uuden bluesmusiikin top 10 -listalle. Lue lisää aiheesta keskiviikon lehdestä. Lue koko uutinen:

