Kymen Sanomat: Yhtenäiskoulu avaa uuden tieyhteyden Haminassa Haminan Alakaupungin yhtenäiskoulu on edennyt luonnossuunnitelmavaiheeseen ja laaditun tarkennetun kustannusarvion mukaan koulun on arvioitu maksavan kalusteineen noin 11,9 miljoonaa euroa. Koulun rakentaminen edellyttää Alakaupungissa myös asemakaavamuutosta, jossa varsinkin tieyhteyksiä järjestellään uudelleen. Merkittävin tiestöä koskeva muutos on ajoneuvoliittymän avaaminen Kekkosenkadulta Vesikadulle. Kaavassa koulukorttelin rakennusoikeus säilyy nykyisenä eli 19 400 kerrosneliönä. Koulurakennuksen tai sen osan kerrosluku säilyy, joten alueella saa rakentaa enintään kolmeen kerrokseen. Rakennusala on kuitenkin porrastettu niin, että korttelin keskelle saa rakentaa enintään kolmeen kerrokseen ja sen molemmille puolin kahteen kerrokseen. Yhtenäiskoulua rakennettaessa nykyisen lukiorakennuksen yhteyteen tehdään lisärakennus. Koulu mitoitetaan noin 600 oppilaalle. Yhtenäiskoulun rakentamiseen liittyen Pappilansalmen koulu puretaan ensi kesänä, jonka jälkeen uuden kouluosan rakentaminen alkaa. Koulu on valmis ottamaan oppilaat vastaan vuoden 2018 lopussa. Lue koko uutinen:

