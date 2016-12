Uutinen

Kymen Sanomat: Valtuusto tyytyväinen Miehikkälässa - ”Talousarvio on ollut mairittelevaa luettavaa” Miehikkälän kunnanvaltuusto vahvisti maanantaina kunnan talousarvion vuodelle 2017. Budjetti on jäämässä noin 800 000 euroa ylijäämäiseksi. Esitys meni läpi ilman äänestystä. Kokonaisuus sai kiitosta yli puoluerajojen. — Talousarvio on ollut mairittelevaa luettavaa. Kyllä tämän kanssa pärjätään! Lainaahan meillä on, mutta korot ovat nyt alhaalla. Olemme onnenpekkoja, kun olemme tehneet suuria investointeja näinä aikoina, kun korkotaso on matala, Raimo Pakkanen (kesk.) kehaisi. Kokoomuksen Tuula Suomalainen tiedusteli, mistä positiivinen tulos kertyy. — Onko viime aikojen investoinneilla ollut nostattavia vaikutuksia, onko näiden lihavien vuosien jälkeen odotettavissa laskusuuntausta? Kunnanhallituksen puheenjohtaja Tarja Alastalo (kesk.) totesi ylijäämän koostuvan monesta pienestä purosta. Yksi tekijä on Kuntaliiton ennusteita alhaisempi väkiluvun pieneneminen. — Kun arvio on tehty sen ennusteen mukaan, on verotuloja tullut näin ollen enemmän. Muita syitä ovat esimerkiksi kunnan toimintaprosessien kehittäminen sekä taksojen tarkistus. Lue koko uutinen:

