Kymen Sanomat: Titaaneilla on unkarilainen sentteri — ”Tuli mahdollisuus ja tartuin siihen” Ádám Daadoun vanhemmat eivät varmaan olleet kovin innoissaan, kun poika 14-vuotiaana ilmoitti haluavansa yksin ulkomaille jääkiekkoa oppimaan. Vai olivatko?— He ovat hyväksyneet tämän ja olleet koko ajan tukenani, Titaanien A-nuorissa pelaava Daadou sanoo.Kolmosketjun sentteri on nyt 17-vuotias ja pelaa jo neljättä kauttaan ulkomailla. Kaksi ensimmäistä vierähti Saksassa, ja nyt on meneillään toinen kausi Kotkassa.— Täytyy tehdä uhrauksia, jotta pystyisi tekemään sitä mitä eniten haluaa.— Unkarissa jokainen jääkiekkoa pelaava nuori haluaa päästä pelaamaan johonkin isoon jääkiekkomaahan, kuten Suomeen tai Ruotsiin. Minulle tuli mahdollisuus ja tartuin siihen, Daadou sanoo.Unkarilainen pelaaja jääkiekon suurmaassa on harvinaisuus. Suomen Liigassa heitä on pelannut tällä vuosikymmenellä muutama, mutta NHL:ssä ei vielä ikinä yhtään.Läheltä kuitenkin käyttää, sillä viime talven MM-kisoissa loistanut maalivahti Ádám Vay teki kesällä kaksivuotisen sopimuksen Minnesota Wildin kanssa. Hän ei ole kuitenkaan toistaiseksi päässyt pelaamaan taalaliigassa.Lue lisää tiistain Kymen Sanomista tai digilehdestä. Lue koko uutinen:

