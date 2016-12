Seurakunnat ja Xamk sopivat oppilaitostyön kuvioista — kirkko on sitoutunut monikulttuuriseen otteeseen

Kuva: Mari Koukkula

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy solmi maanantaina yhteistyösopimuksen toimialueensa seurakuntien kanssa. Mukana ovat Kotka-Kymin seurakunta, Kouvolan seurakunta, Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta ja Savonlinnan seurakunta.

Aikasemminkin seurakunnat ovat tehneet oppilaitostyötä alueidensa korkeakoulujen kampuksilla. Sopimuksella vahvistettiin käytännössä jo vuosia vallinnut tilanne.

— On hyvä, että meilllä on nyt selvästi kirjoitetut raamit yhteistyölle. Tästä on hyvä jatkaa ja kehittää työtä, totesi Kotka-Kymin seurakunnan kirkkoherrana vuoden alusta aloittava Anna-Tiina Järvinen.

Xamkin rehtorin Heikki Saastamoisen mukaan monikulttuurisuus on sellainen tekijä, joka ammattikorkeakouluissa on totuttu ottamaan huomioon.

— Meidän opiskelijamme tulevat hyvin erilaisista uskonnollisista ja etnisistä taustoista.

Kotka-Kymin seurakunnan oppilaitospastori Jari Savinainen korostaa, että oppilaitostyöntekijät ovat opiskelijoiden ja henkilökunnan käytettävissä uskonnollisesta vakaumuksesta riippumatta.

— On selvää, että kumpikin osapuoli kunnioittaa toistensa periaatteita. Me sitoudumme työympäristön monikulttuuriseen ja ekumeniseen otteeseen.

Savinaisen mukaan keskustelut lähtevät opiskelijoista itsestään.

— Emme tuputa vaan olemme tarjolla

Käytännössä oppilaitosyhteistyö näkyy oppilaitospastoreiden ja kampusdiakonien läsnäolona oppilaitoksissa.

— Konsultoimme henkilökuntaa esimerkiksi turvapaikanhakijoiden kotoutumisesta, uskontojen kohtaamisesta ja erityislaatuisuudesta, Savinainen konkretisoi.