Kymen Sanomat: Ruotsinpyhtäällä lampaita raadelleet sudet tulivat villisikojen perässä Pyhtäälle Pyhtään Myllykylässä on nähty susia. Lauantaina Loviisan Ruotsinpyhtäällä lampaiden kimppuun käyneet sudet jatkoivat matkaansa Pyhtäälle villisikalauman perässä. — Susia oli kaksi ja niiden jäljet olivat samankokoiset kuin Ruotsinpyhtäällä liikkuneiden susien eikä matka Pyhtäälle ole pitkä susien jolkotella, kertoo Pyhtään riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Ari Luoma. Riistanhoitoyhdistyksen väki on ajellut ympäriinsä ja tarkkaillut, näkyykö susien jälkiä vielä jossakin. — Ne ovat jatkaneet matkaansa itään. Jäljet johtivat kohti Kananiemeä. Tuoreessa lumessa susien liikkeitä on helpompi seurata. — Meillä on täällä sellainen verkosto, että sana leviää, jos joku näkee suden jälkiä jossakin. Silloin monet metsästäjät pitävät koiransa sisällä. Toistaiseksi Pyhtäällä liikkuneille susille ei aiota hakea kaatolupaa. — Jos sudet alkavat pyöriä asutuksen lähellä ja syödä tuotantoeläimiä ja käydä koirien kimppuun, voidaan niille hankkia häirikkösuden kaatolupa. Sellaista ei vielä yksien lampaiden takia haeta. Ihmisten päälle sudet eivät käy. Lue koko uutinen:

