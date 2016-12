Uutinen

Kymen Sanomat: Monikulttuurinen kahvila aloitti Haminassa Haminassa avautuu maanantaina toista kertaa monikulttuurinen kahvila. Punaisen Ristin Haminan osaston järjestämä kahvila toimii kulttuurien kohtaamispaikkana. — Paikalle saa tulla kuka vain. Kahvilassa maahanmuuttajat oppivat tuntemaan kantasuomalaisia ja kantasuomalaiset oppivat tuntemaan maahanmuuttajia, kertoo Punaisen Ristin Haminan osaston puheenjohtaja Mari Huttunen. Kahvila oli avoinna ensimmäistä kertaa viikko sitten. Avajaisiin saapui noin 20 henkilöä. — Paikalla oli sekä maahanmuuttajia että kantaväestöä. Aluksi esittäydyttiin, ja syntyi myös keskusteluja. Yksi kahvilan ajatuksista on tutustumisen lisäksi antaa maahanmuuttajille tilaisuus harjoitella suomen kieltä. Vapaamuotoisen yhdessäolon lisäksi kahvilassa on joka kerta jokin aihe. — Maanantaina aiheena on joulunvietto eri maissa. Muutama henkilö on valmistellut aihetta etukäteen, ainakin joulusta Suomessa ja Venäjällä on tulossa esitys. Ja toki muutkin saavat kertoa joulusta omassa kotimaassaan, Huttunen sanoo. Tammikuussa kahvila on avoinna 2. tammikuuta lähtien aina parittomien viikkojen maanantaisin kello 18—20. — Tammikuussa aiheina ovat musiikki, huumori ja runous. Monikulttuurinen kahvila maanantaina 19. joulukuuta klo 18—20 Kumppanuustalo Hilmalla, Teollisuuskatu 8, Hamina. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/19/Monikulttuurinen%20kahvila%20aloitti%20Haminassa/2016321677543/4