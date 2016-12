Uutinen

Kymen Sanomat: Miehikkälän työttömyydenhoito herättää valtakunnallista kiinnostusta Miehikkälässä on työttömiä selvästi vähemmän kuin viime vuonna. Työttömyysaste oli syyskuun lopussa 8,5 prosenttia, mikä oli koko Kaakkois-Suomen alhaisin. Vuosi sitten työttömiä oli 12,8 prosenttia. Heinäkuussa Miehikkälän työttömyysaste laski eniten koko maassa. Työttömyysaste laski jopa kuudella prosentilla, työttömien työnhakijoiden määrä putosi 130 henkilöstä 80 vuoden 2015 heinäkuuhun verrattuna. Onnistuneelta vaikuttava työllisyydenhoito on herättänyt myös valtakunnallista kiinnostusta. Kunnanjohtaja Arto Ylönen on kutsuttu helmikuussa valtakunnalliseen Työllistäminen 2017 -seminaariin kertomaan onnistumisen avaimista. Tapahtumassa käsitellään työllisyyttä erityisesti kuntien näkökulmasta. Ylösen puheenvuoro seminaarissa on otsikoitu näyttävästi: Mallia Miehikkälästä — avaimet työttömyysasteen laskuun. Kunnanjohtaja kehoittaa kuitenkin laittamaan jäitä hattuun. — Se on melko raflaava otsikko. Mitään ihmelääkettä ei ole keksitty. Noususuhtainen tilanne on monen tekijän summa. Tarkkaa analyysia ei ole kunnassa ehditty tekemään. — Se on selvää, että pienessä kunnassa pienetkin suhdanteet vaikuttavat työttömyyslukuihin näyttävästi, Ylönen muistuttaa. Lue koko uutinen:

