Uutinen

Kymen Sanomat: Liikennevahinkoja sattuu eniten pysäköintialueilla ja taajamissa Kymenlaaksossa tapahtui viime vuonna 2842 liikennevakuutuksesta korvattua liikennevahinkoa. Niissä loukkaantui 726 ihmistä. Koko maassa sattui viime vuonna yhteensä 94 740 liikennevahinkoa. Vahinkoja sattui lähes 1 700 enemmän kuin edeltävänä vuonna. Viime vuosien leudot ja vähälumiset talvet ovat pitäneet vahinkojen kokonaismäärän alle sadassa tuhannessa vahingossa. Vahingoista miltei puolet sattui pysäköintialueilla. Luvut selviävät Onnettomuustietoinstituutin (OTI) laatimasta vakuutusyhtiöiden liikennevahinkotilastosta, johon on koottu kattavimmin kaikki vuoden aikana tieliikenteessä tapahtuneet onnettomuudet ja vahingot. Pysäköintialueilla vahinkoja sattuu vuorokauden ajoista eniten lounasaikaan puolen päivän molemmin puolin. Pysäköintialueiden jälkeen yleisin paikka vahingon sattumiselle on taajama-alue ylipäänsä. — Taajamissa on paljon meneillään. Moni aliarvioi kaupunkiajoon liittyvät riskit, koska alhaiset nopeudet tuntuvat turvallisilta. Kuitenkin havainnoitavaa ja kulkijoita on paljon, muistuttaa OTIn yhteyspäällikkö Tapio Koisaari. Yleisin liikennevahinko viime vuonna oli peruutusvahinko. Peruuttaessa vahinkoja sattui yhteensä 29 900, joka on noin kolmannes kaikista vahingoista. Liukkaalla kelillä syntyy runsaasti liikennevahinkoja. Koko vuonna eniten vahinkoja, 467 kappaletta, sattui tiistaina 13. tammikuuta, kun lämpötila nousi nopeasti ja samaan aikaan satoi runsaasti lunta. Lisäksi tuuli voimakkaasti. — Talvi ei yllätä autoilijoita, vaan liukkaus. Vahinkoja syntyy, kun kuljettajat eivät osaa sovittaa etäisyyksiä ja tilannenopeutta sään mukaiseksi, Koisaari analysoi. Juuri ajokortin saaneet kuljettajat ovat valtaosin nuoria, hiljattain täysi-ikäistyneitä kuljettajia. Heidän aiheuttamiensa vahinkojen määrä verrattuna kokeneempien kuljettajien vahinkoihin oli viime vuonna selvästi alhaisempi kuin aiempina vuosina. – Ajokortti- ja tutkintouudistusta suunnitellessa kannattaa ottaa huomioon, että juuri ajokortin saaneiden kuljettajien aiheuttamien vahinkojen määrä on nyt saatu laskuun. Ajo-opetuksella on suuri merkitys nuorten kuljettajien turvallisuuteen, liikenneturvallisuusjohtaja Kalle Parkkari huomauttaa. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/19/Liikennevahinkoja%20sattuu%20eniten%20pys%C3%A4k%C3%B6intialueilla%20ja%20taajamissa/2016321677533/4