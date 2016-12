Kuorma-auto syöksyi väkijoukkoon Berliinin joulumarkkinoilla — ainakin yhdeksän kuollut

Useita on kuollut kuorma-auton syöksyttyä väkijoukkoon Berliinin joulumarkkinoilla Charlottenburgin kaupunginosassa. Berliinin poliisi twiittasi hieman kello 22 jälkeen Suomen aikaa, että kuolleita on yhdeksän ja loukkaantuneita useita.



Joulumarkkinat sijaitsevat vilkkaalla alueella Charlottenburgissa Berliinin Zoon aseman lähellä. Helsingin Sanomien Berliinin-kirjeenvaihtaja Anna-Liina Kauhanen on paikan päällä Berliinin Zoon aseman lähellä Budapester Strassella.



Kauhanen sanoo, että aseman liikenne on keskeytetty.



— Poliisi on eristänyt alueen laajalta alueelta.



Alueella on lukuisia poliiseja ja he ovat raskaasti aseistettuja.



Saksalaislehtien saamien ensitietojen mukaan poliisi arvioi, että teko oli tahallinen. Die Welt -lehden mukaan loukkaantuneita on jopa kymmeniä.



Kuorma-auto syöksyi markkina-alueella noin kello 20 paikallista aikaa ja ajoi kumoon ilmeisesti useita myyntikojuja.



Berliner Morgenpost -lehden mukaan yksi ihminen, ilmeisesti kuorma-auton kuljettaja on pidätetty.

