Kymen Sanomat: Kiinteistöliitto opastaa: Pidä asuntosi asutun näköisenä joulumatkan ajan — hävitä kinkunrasvat oikein Vietätkö joulua sukuloimassa tai ulkomailla poissa kotoa? Ikävien yllätysten välttämiseksi kannattaa muistaa muutama yksinkertainen vinkki turvalliseen jouluun. — Asuntomurron estämiseksi pidä asuntosi asutun näköisenä, vaikka olisit poissa kotoa joululoman. Varkaat iskevät helpommin, jos asunto on tyhjännäköinen, toteaa apulaispäälakimies Kristel Pynnönen Kiinteistöliitosta. Laita turvalukko kiinni. — Pyydä rivitalossa naapuria tai ystävää lakaisemaan lumet oven edestä ja kerrostalossa varmistamaan, että postit ovat kokonaan postiluukusta sisään työnnettyinä. Paistoitpa kinkkua kotona tai kyläreissulla, kinkun paistorasvan käsittelyssä on oltava varovainen. — Hulauttamalla kinkun paistorasvan viemäriin saa parhaimmassa tapauksessa aikaan vesivahingon sekä omaan asuntoon että naapuriin. Laita siis paistorasva joko biojätteisiin tai sekajätteisiin. Jäähdytetty, kovettunut rasva on helppo siirtää esimerkiksi biojäteastiaan tai hyvin pakattuna sekajätteeseen. Myös muu ruokajäte kuuluu biojäteastiaan, eikä wc-pönttöön. Tänä vuonna kinkunrasvat voi lahjoittaa myös uusiutuvan dieselin tuotantoon. Lue lisää ja katso ohjeet http://kinkkutemppu.fi/. Joulun kynttilät, sähkölaitteet tai joulusauna voivat pahimmillaan saada aikaan nopeasti leviävän tulipalon. — Palovaroittimet kannattaa testata ennen joulua erityisen huolellisesti. Kiinteistöliiton joulumuistio antaa hyödyllisiä ohjeita ja vinkkejä jouluun asukkaiden ja taloyhtiöiden hyödynnettäviksi. Joulumuistion voi jakaa vaikkapa taloyhtiön ilmoitustaululla, nettisivuilla tai Facebook-ryhmässä. http://www.taloyhtio.net/ajassa/joulu/ Lue koko uutinen:

