Uutinen

Kymen Sanomat: Ammattikorkeakoulu rekrytoi yli kaksikymmentä uutta asiantuntijaa Mikkelin ammattikorkeakoulu on onnistunut hankkimaan tutkimus- ja kehittämistoimintaansa ennätyksellisen paljon ulkopuolista rahoitusta. Tämä mahdollistaa sen, että vuoden alussa aloittava, fuusiossa syntyvä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu rekrytoi Mikkelin kampukselle töihin ensi vuoden alussa yli 20 uutta asiantuntijaa. Suurin yksittäinen kehittämishanke, joka työllistää alkuvaiheessa yhdeksän henkilöä, on luovutetun Karjalan alueen vanhimman säilyneen väestötietokannan digitaalinen tallentaminen, johon opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 0,6 miljoonaa euroa strategiarahoitusta kolmelle seuraavalle vuodelle. — Totta kai tämä tuntuu hyvältä. Ammattikorkeakoululla on tärkeä rooli aluekehityksen veturina. Konkreettisesti tämä merkitsee juuri uutta työtä ja toimeentuloa, toteaa ammattikorkeakoulun hallituksen puheenjohtaja Jyrki Koivikko. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan parissa työskentelee Mikkelin kampuksella tällä hetkellä noin sata asiantuntijaa. Vahvimpia tutkimusaloja ovat metsä ja ympäristöteknologia, digitaalinen liiketoiminta ja hyvinvointi. Savonlinnan vahvuus on puukuidun tutkimus, jonka parissa työskentelee yli kaksikymmentä tutkijaa. — Kaiken kaikkiaan tki-toiminnan merkitys tulee entisestään korostumaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun toiminnassa. Se näkyy esimerkiksi OKM:n kanssa solmitussa sopimuksessa vuosille 2017-2020. Pelkkä määrä ei kuitenkaan ratkaise, vaan se, että kehittämistyö synnyttää myös uutta kaupallisesti kannattavaa liiketoimintaa, muistuttaa Koivikko. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/19/Ammattikorkeakoulu%20rekrytoi%20yli%20kaksikymment%C3%A4%20uutta%20asiantuntijaa/2016321678008/4