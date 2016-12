Uutinen

Kymen Sanomat: Onko flunssan oireita? — Imeskele sinkkitabletteja! Harvassa ovat ihmiset, jotka eivät ole koskaan kärvistelleet nuhakuumeen eli flunssan kourissa. Sen oireet — yskä, kurkkukipu, kuume ja nuha — kestävät keskimäärin viikon. Flunssan lääkintä on tähän asti keskittynyt oireiden lievittämiseen. Esimerkiksi tulehduskipulääkkeet eivät lyhennä flunssan kestoa, mutta voivat tehdä olosta jonkin verran paremman. Sinkin sen sijaan on todettu lyhentävän flunssan kestoa. Ei kuitenkaan ihan minkälaisen sinkkivalmisteen hyvänsä, eikä ihan miten tahansa nautittuna. — Sinkki täytyy ottaa nimenomaan imeskelytablettina. Imeskely on oleellista, koska sinkin vaikutus kohdistuu nielualueelle, sanoo lääketieteen tohtori, Helsingin yliopiston dosentti Harri Hemilä. Jotta sinkki vaikuttaisi, sitä täytyy Hemilän mukaan ottaa 80 milligrammaa päivässä. Sinkkitablettien imeskely täytyy myös aloittaa heti flunssaoireiden ilmaannuttua.

