Uutinen

Kymen Sanomat: Joulukalenteri: Joulu Utössä Vietimme viime joulun Utössä, där Finland börjar. Sinne mennään neljä ja puoli tuntia Nauvon Pärnäisistä tukevalla yhteysalus Eivorilla. Utö on pinta-alaltaan 0,8 neliökilometriä. On valaistuja katuja, linnoitusrakennelmia eri aikakausilta, majakka, museo, kirkko, alakoulu, pieni kanervanummi ja meri, joka näkyy ja tuntuu kaikkialla. Utö Havshotel on entisissä armeijan tiloissa. Meillä oli hauska ja tilava huone. Sauna oli lähellä, samoin ruokasali, kuntosali ja pieni lukutupa. Olimme siellä aatonaatosta tapaninpäivään, neljä yötä. Ruoka oli hyvää jouluruokaa, ja samanhenkistä seuraa oli myös.Talon joulupukki toi froteepyyhkeitä ja suklaarasian. Utö Handel on saaristolaiskauppojen tapaan monipuolinen. Se oli auki muuten paitsi joulupäivänä, ja siellä kävivät päivittäin kaikki. Meno- ja paluumatkalla meri oli tyyni, mutta aattona alkoi aikamoinen myrsky. Tuuli 20 metriä sekunnissa ja puuskissa 25. Kävimme monta kerta päivässä katsomassa noin 400 metrin päässä sääaseman ikkunasta, mikä oli tilanne. Tuntui, että taas kaikki paikalliset ja vieraat olivat liikkeellä kokemassa hurjaa ilmaa. Mikäs oli ollessa turvassa, mutta esimerkiksi jouluna 1947 Park Victory haaksirikkoutui Utön edustalla, ja Estonian onnettomuudessa Utö oli avainasemassa. Sanotte ehkä, että mitä ne sellaiset isovanhemmat ovat, jotka laittautuvat pyhiksi kaukaiselle saarelle. No mennen tullen kävimme Espoossa, ja Arttu ja Aatos tulivat loppulomaksi Kotkaan. Se oli mukava joulu. Leena Aro Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/18/Joulukalenteri%3A%20Joulu%20Ut%C3%B6ss%C3%A4/2016321647074/4