Uutinen

Kymen Sanomat: Jouluikkunat ilahduttavat kaupunkilaisia Moni yrittäjä on somistanut näyteikkunansa uusiksi joulun kunniaksi. Jouluikkunoita löytyy eri puolilta kaupunkia. Yksi mielenkiintoisimmista on Keskuskadulla sijaitsevan Datamixin ikkuna. Joulumaisema pystytettiin tänä vuonna jo kolmatta kertaa. — Meillä on täällä yksi nero, Tatu Niemelä. Kaikki lähti alunperin piparkakkutalosta, sen jälkeen homma on vähän lähtenyt käsistä, Pasi Hirvonen kertoo. Suurin osa somisteista on valmistettu kierrätysmateriaaleista. Piparkakkutalo on tehty ylijäämästyroksista, tontut liikkuvat tuulilasinpyyhinten moottorilla. — Vain tontut, kuusi ja valot ovat ostotavaraa. Tämän vuoden jouluikkuna avattiin marraskuun loppupuolella. Maisema on muuttunut kohti joulua edetessä. — Aina tulee uusia ideoita, joita Tatu sitten lisää mukaan, Hirvonen naurahtaa. Tarkoituksena on tuottaa iloa ohikulkijoille. — On mukavaa nähdä, kun vanhemmat lapsineen tulevat katsomaan, eivätkä lapset tahdo malttaa lähteä pois. Tonttujen ja lumiukkojen elämää voi seurata ikkunassa ainakin tammikuun puoleenväliin asti. — Näin myös venäläiset turistit pääsevät sitä ihailemaan. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/18/Jouluikkunat%20ilahduttavat%20kaupunkilaisia/2016321675462/4