Kymen Sanomat: Tavoitteena kartano, joka henkii entisajan estetiikkaa Kun Hannu ja Jaana Rinne ostivat vuonna 2003 Pyhtään Kiviniemestä vanhan kartanon, oli edessä mittava urakka. Ostohetkellä päärakennus näytti 1970-luvun loft-asunnolta. Vastassa oli Hannu Rinteen mukaan ”täysin päin mäntyä” 70-luvulla tehty remontti, paljaat hirret ja kaadetut seinät. Remontin aloittamista piti asemakaavamuutoksen vuoksi odottaa vuosi, jonka aikana Rinteet opiskelivat perinneremontointia ja suunnittelivat. Remontti aloitettiin keittiöstä. — Halusimme palauttaa seinät yhteneväisiksi rakennusajan kanssa. 1800-luvun lopun kartanoissa ei koskaan ollut hirsiseiniä näkyvillä, vaan pinkopahveja ja tapettia, Jaana Rinne kertoo. Alkuperäisen ilmeen palauttaminen aloitettiin järeillä runkotöillä. Huonejako palautettiin ja puretut seinät rakennettiin takaisin. Seinien eristeenä käytettiin puukuitulevyä, jonka päälle laitettiin tapettia tai pinkopahvia. Yllätyksiä ei remontin aikana varsinaisesti tullut, mutta rehellisestikin lasketut kustannusarviot on saanut kertoa kolmella. — Perinneremontoiminen ei välttämättä tule kalliiksi, mutta olemme käyttäneet paljon ulkopuolista apua. Aikaa on myös kulunut paljon, koska meillä on tapana juuttua yksityiskohtiin. Ikkunansulkijoiden mallia vatuloimme kahdeksan vuotta, Hannu Rinne nauraa. Perinnerakentaminen on pariskunnalle intohimo. Molempia yhdistää rakkaus vanhoihin rakennuksiin ja käsityöläistaitojen arvostus. Projektin aikana kärsivällisyyttä on opittu. — Perinnerakentaminen muodostuu materiaaleista, tekniikoista ja estetiikasta, Hannu Rinne kertoo. Jo pinkopahvin ja pensselin käyttäminen synnyttää vanhan ajan estetiikkaa, mutta Jaana Rinteen mukaan estetiikka ei ole pelkkä tapeteista tai massiivisista rakenteista syntyvä näköhavainto. — Estetiikkaa on myös se, miten talo toimii ja hengittää. Ei ole koneellista ilmastointia, eikä mitään kohinoita. Lue koko uutinen:

