Uutinen

Kymen Sanomat: Taide kiertämään — OKM myönsi teatterien kehittämishankkeisiin 86 000 euroa Kiertävän taiteen osuus Kotkan ja muiden laitosteattereiden ohjelmistossa kasvaa tulevaisuudessa. Näin uskoo läänintaiteilija Isto Turpeinen Taiteen edistämiskeskuksesta. Esimerkiksi tanssiteosten sujauttaminen teatterin perusohjelmistoon hyödyttäisi sekä teatteria että tanssijoita. Turpeinen soisi, ettei niitä nähtäisi vain vierailuina, vaan olennaisena osana ohjelmistoa. — Tämä olisi mainio tapa laajentaa teattereiden repertuaaria. Kun toimintaan vielä yhdistettäisiin erilaisia työpajoja ja muuta toiminnallista, myös nuoret katsojat voisivat kuin varkain päätyä teatterin katsomoon asti. Kaupungin sivistyspuolenkin kannattaa höristää korviaan. — Tässä on suuri mahdollisuus kaapata esittävän taiteen mahdollisuudet osaksi opetusta, Turpeinen vinkkaa. Tanssin kiertuetoiminnan kehittäminen on jo käynnistynyt valtakunnallisesti. Turpeinen on vetänyt hankkeen valmistelua viime keväästä lähtien. Opetus- ja kulttuuriministeriö on vastikään myöntänyt teatterien kehittämishankkeisiin 86 000 euron määrärahan. Raha myönnettiin allekirjoittajana toimineelle JoJo – Oulun Tanssin Keskukselle sekä yhdeksälle muulle toimijalle, joista Kotkan kaupunginteatteri on yksi. Mukana ovat myös Kouvolan teatteri ja Lahden kaupunginteatteri. Lisäksi mukana on valtakunnallisia ja alueellisia verkostotoimijoita. Turpeisen mukaan on myös tärkeä miettiä, miten kierrokselle lähtevät esitykset valikoituvat. Niin sanotut pichaukset eli tilaisuudet, joissa ryhmät voivat esittäytyä mahdollisille tilaajille myös livenä, ovat hänen mukaansa tuulleet jäädäkseen. — Ne ovat kosketuspinta tilaajan ja myyjän välillä. Kohtaamisen kautta syntyy yhteyksiä ja jatkoa. Kiertuetoiminnan kehittämistä pohtivat osapuolet kokoontuvat vielä ennen joulua pohtimaan, miten hanketta hallinnoidaan, miten siitä viestitään ja miten se brändätään. Lue lisää päivän lehdestä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/17/Taide%20kiert%C3%A4m%C3%A4%C3%A4n%20%E2%80%94%20OKM%20my%C3%B6nsi%20teatterien%20kehitt%C3%A4mishankkeisiin%2086%E2%80%89000%20euroa/2016521669883/4