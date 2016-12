Uutinen

Kymen Sanomat: Kymenlaakson Sähkö myy ehkä tytäryhtiötään osakekaupan rahoittamiseksi Kymenlaakson Sähkön omistajakunnat selvittävät mahdollisuutta myydä osa Kymenlaakson Sähköverkko Oy:stä. Kymenlaakson Sähköverkko on Kymenlaakson Sähkön tytäryhtiö. Myyntiajatus oli esillä torstaina Kymenlaakson Sähkön omistajakuntien kokouksessa Loviisassa. Sähköverkkoyhtiön osakkeiden myynnillä rahoitettaisiin Kotkan omistamien Kymenlaakson Sähkön osakkeiden osto. Haminan kaupunginjohtaja Hannu Muhosen mukaan kyseessä on sähköyhtiön vastaveto sille, että Kotka on ryhtynyt konsulttiyhtiön välityksellä etsimään osakkeilleen sähköyhtiön ulkopuolista ostajaa. Kotka päätyi ulkopuolisen ostajan mahdollisuuden selvittämiseen, kun sen pyrkimys myydä osakkeet Kymenlaakson Sähkölle alkoivat takkuilla. Kotka omistaa Kymenlaakson Sähkö Oy:stä 27 prosenttia. Kaupungin tavoitteena on ollut myydä omistamansa 32 000 osaketta tuhannen euron kappalehintaan, jolloin sen potti olisi 32 miljoonaa euroa. — Kymenlaakson Sähkön toimitusjohtaja ja hallitus ovat nyt esittäneet, että osakkeet ostetaan yhtiölle ja kauppa rahoitetaan myymällä yhtiön tytäryhtiöstä osa ulkopuoliselle, lähinnä vakuutusyhtiölle. Etsitään sellainen ostaja, jolla on ainoastaan tarve sijoittaa varojaan ja halu saada sille tietty korko, Muhonen sanoo. Hänen mukaansa tytäryhtiön osakkeiden myynti on parempi vaihtoehto kuin käyttää Kotkan osakkeiden ostoon sähköyhtiön varoja, jotka olisivat sen jälkeen poissa muun muassa investoinneista tai maksuvalmiudesta. Loviisan kokouksessa esiin tullut järjestely käsitellään Muhosen mukaan kaikissa omistajakunnissa. Haminan kaupunginhallitus antoi perjantaina sähköyhtiön toimivalle johdolle valtuudet jatkaa omistajajärjestelyn selvittämistä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/17/Kymenlaakson%20S%C3%A4hk%C3%B6%20myy%20ehk%C3%A4%20tyt%C3%A4ryhti%C3%B6t%C3%A4%C3%A4n%20osakekaupan%20rahoittamiseksi/2016321671062/4