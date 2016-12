Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkaan tulee uusi kuntokeskus Fit Karhula Kuntokeskus Fit Karhula avaa ovensa ensi vuoden tammikuussa. Uuteen kuntokeskukseen tulee ryhmäliikuntaa, kuntosali, toiminnallinen tila, personal trainer -palvelut ja laitteita kaikenlaisille kuntoilijoille. Yrittäjä Maija Niskasen mukaan salin etuina ovat edullisuus, monipuolisuus, vapaus valita, helppous ja viihtyvyys. — Asiakas voi valita kortin haluamiensa palveluiden mukaan ja irtisanomisaika on kalenterikuukauden, Niskanen selittää. Kuntosalin perustaminen on ollut Niskasen haaveena pitkään. Hän on koulutukseltaan liikunnanohjaaja. Fit Karhula on osa Ole.fit -ketjua, jonka päätoimipaikka on Riihimäellä. Lue koko uutinen:

