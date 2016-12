Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: Angry Birdsistä Kesselinperälle Nokian romahduksen jälkeen pelialasta povattiin uutta Nokiaa. Pian Suomen pelastajiksi ilmaantuivat Rovio Angry Birdseineen ja SuperCell Clash of Clans -pelinsä kanssa. Media etsii jatkuvasti vastaavia menestystarinoita suomalaiselta pelialalta. Kelpaisiko peli, jossa rakennetaan pikkutarkasti Datsun 100A -autoa? Olen viimeisen kahden kuukauden aikana tuhlannut elämästäni reilut 50 tuntia pelaten peliä, jossa asutaan fiktiivisen Alivieskan kunnan Kesselinperällä. Pelihahmon talo on 1970-luvun tasakatto. Tallista löytyy kannentiivisteen tarkkuudella paloina oleva Datsun 100A. Pihalla on lietekaivojen tyhjentämiseen tarkoitettu kuorma-auto sekä pakettiauto. Halkokatoksessa on traktori. Pelin päämäärä? Kasaa Datsuni (tai Satsuma, kuten sitä lakiteknisistä syistä pelissä kutsutaan), viritä sitä, katsasta se, ja aja vaikka rallia. Siinäpä se kaikessa komeudessaan tässä vaiheessa. Peliä kehitetään edelleen. Virittämiseen ja bensaan saa rahaa tyhjentämällä kylällä asuvien ihmisten likakaivoja sekä pilkkomalla puita. Välillä pitää syödä, juoda ja käydä saunassa. Lauantaina voi juoda halkoliiteristä löytyvän kossupullon. Kyläkaupalta saa mikropitsaa, makkaraa ja kaljaa. Vuosi on 1995. Pelin nimi on My Summer Car. Se on yhden miehen luomus. Sitä on ladattu verkkopalvelu Steamista jo yli 100 000 kertaa 15 euron hinnalla. Eihän sillä Angry Birdsin latauskertoja hätyytellä, mutta sataprosenttinen Suomi-junttius teki turkulaisesta Johannes Rojolasta kerrasta miljonäärin. Samalla pelaajat Suomen ulkopuolella ihmettelevät, miksi saunan kiukaalle pitää pelissä heittää vettä. Suomeksi puhutusta ja englanniksi tekstitetystä pikkukyläsimulaattorista tuli kerrasta hitti. Ehkä junttiuden ylistys ja suomalainen hulluus ovatkin seuraavia vientituotteita. Turha mennä New Yorkiin tai Pariisiin, kun Alivieskan kyläbaarista ja sorateiltä tuntuu löytyvän samaa eksotiikkaa. Tätä mieltä ovat ainakin pelin kymmenet tuhannet ulkomaalaiset fanit. Niko Kaartinen Kirjoittaja on Kaakon Viestinnän toimittaja. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/17/Kolumni%3A%20Angry%20Birdsist%C3%A4%20Kesselinper%C3%A4lle/2016521669599/4