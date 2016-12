Uutinen

Kymen Sanomat: Kaupunginhallitus tyytyi Summan koulun säästölaskelmiin Haminan kaupunginhallitus tyytyy säätölaskelmiin Summan koulun lakkauttamisesta ja päätti perjantaina esittää ne kaupunginvaltuustolle. Hallitus kuitenkin päätti esittää valtuustolle tiedot myös koulun tasearvosta ja siitä, millaiset ovat olleet koulukiinteistön nettokulut kuluvana vuonna. Tiedot saadaan valtuuston tammikuun kokoukseen mennessä. Koulun lakkauttaminen viime vuonna on laskelmien mukaan tuonut kaupungin lasten ja nuorten koulutuspalveluille säästöä 319 300 euroa. Laskelmat on laadittu, koska perussuomalaisten valtuutettu Harri Kerkelä oli valtuustoaloitteessaan vaatinut Summan koulun lopettamisesta koituvien säästöjen laskemista ja laskelmien toimittamista valtuustolle. Laskelmassa on säästöksi on laskettu kaupungin sisäisistä vuokrista 115 000 euroa, ruokapalveluista 25 200 euroa ja siivouspalveluista 38 000 euroa. Lisäksi säästöä on kertynyt henkilöstökustannuksissa 105 400 euroa ja kuljetuskustannuksissa 35 700 euroa. Summan koulu lakkautettiin keväällä 2015, mutta kouluvuoden kestäessä heinäkuun viimeiseen päivään Summan koulun toiminnan katsotaan päättyneen virallisesti viime vuoden heinäkuun viimeinen päivä. Hallituksen jäsenistä Peter Muurman (ps.) olisi halunnut kokonaislaskelman siirtämistä kaupunkikehityslautakunnalle selvitettäväksi. Muurmanin mukaan esimerkiksi sisäisissä vuokrissa kirjattu säästö on kirjanpidollista. Muurman ei saanut esitykselleen tukea. Lue koko uutinen:

