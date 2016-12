Uutinen

Kymen Sanomat: Joutsen ei hevillä jäädy — Kymenlaakson pelastuslaitoksella on ollut vain muutamia joutsentehtäviä Kun jää peittää merenlahdet, pelastuslaitokset saavat kansalaisilta huolestuneita soittoja jäihin juuttuneista joutsenista. Yleensä linnut eivät kuitenkaan ole hädässä, sillä terve joutsen ei jää kiinni jäihin. — Tänä vuonna meillä on ollut vain vähän joutsentehtäviä Kymenlaakson alueella. Niitä tulee eniten keväisin ja erityisesti syksyllä muutamasta tapauksesta reiluun kymmeneen, kertoo asemamestari Antti Kosonen Kymenlaakson pelastuslaitokselta. Korkeasaaren eläintarhan villieläinsairaalassa on tietoa joutsenten elintavoista. — Joutsenet pärjäävät hyvin talvellakin. Kyhmy- ja laulujoutsenia talvehtii Suomessa sulilla vesialueilla. Linnun valitsema sula paikka saattaa näyttää ihmissilmään hälyttävän pieneltä. Joutsen voi seistä tai makoilla jäällä pitkiäkin aikoja ilman mitään hätää. Se saattaa sulatella ruokaansa tai odotella sopivaa tuulta lähteäkseen lentoon ja siirtyäkseen jäättömälle paikalle, kerrotaan Korkeasaaren villieläinsairaalasta. Lintu saattaa olla pulassa, jos se on pitkiä aikoja paikoillaan ruokintapaikan ulkopuolella ja jää sen ympärillä näyttää olevan ummessa. Silloin kannattaa pyytää pelastuslaitos paikalle arvioimaan linnun avuntarve. Pelastuslaitoksilla on usein tieto kaupunkiympäristössä talvehtivista isoista vesilinnuista, sillä ihmiset ilmoittavat niistä herkästi. — Hälytysten määrä riippuu myös siitä, kuinka paljon joutsenet ja niiden käyttäytyminen on ollut kulloinkin tapetilla esimerkiksi tiedotusvälineissä, toteaa Kosonen. Eläinsuojelulaki velvoittaa auttamaan sairasta, vahingoittunutta tai muutoin avuttomassa tilassa olevaa eläintä, mutta aina eläimen avuntarvetta ei ole helppoa erottaa. Vaarana on, että hyvinvoivalle eläimelle aiheutetaan tarpeetonta kärsimystä. Siksi on tärkeää varmistua ensin siitä, että ihmisen apu on tarpeen. Hyvä muistisääntö on, että terve villieläin pyrkii väistämään ihmistä. — Yleensä käy niin, että lähestyessämme eläintä, se lähtee karkuun. Olemme kohdanneet myös oikeasti loukkaantuneita joutsenia. Sellaisia, jotka eivät pääse lentoon, kertoo Kosonen. Lue koko uutinen:

