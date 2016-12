Uutinen

Kymen Sanomat: Joulutunnelmaan Kärkisaaressa sunnuntaina Joulu lähestyy ja tunnelmaan voi jo alkaa virittäytyä. Kotkassa tunnelmaa voi hakea sunnuntaina Huvila Kärkisaaresta. Paikalla on askartelupaja lapsille: myös aikuisten osallistuminen on sallittu. Joulupukille voi käydä kuiskuttamassa vielä viime hetken lahjatoiveet. Kahvilassa on myynnissä joululeivonnaisia mukaan tai paikan päällä nautittavaksi. Myynnissä glögiä ja monenlaisia jouluherkkuja, kuten joulupipareita ja joulukakkuja, myös gluteenittomana. Joulunalustunnelmaa Kärkisaaressa sunnuntaina kello 10-15. Lue koko uutinen:

