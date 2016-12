Uutinen

Kymen Sanomat: Ekami aloittaa näyttötutkintojen viennin Euroopan ulkopuolelle Opetushallitus on myöntänyt Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymälle koulutusviennin kokeiluluvan ulkomaille. Tämä on osa Suomen hallituksen lakimuutosta, joka sallii toisen asteen koulutuksen tutkintovaatimusten muokkaamisen sopimaan ulkomaille. Kokeiluissa voidaan poiketa tutkintojen perusteista ja niissä määritellyistä kielitaitovaatimuksista tai suomalaiseen lainsäädäntöön liittyvistä vaatimuksista. Opetushallituksen myöntämä lupa on voimassa vuoteen 2020 asti. Lupa mahdollistaa suomalaisten näyttötutkintojen viennin EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Koulutuksen järjestäjät ovat suunnitelleet kokeilun aloittamista 20 maassa. — Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto tulee kohdistamaan tutkintovientikokeilun Venäjään ja sen rajanaapureihin sekä Itä-Afrikkaan. Jos kokeilu osoittautuu menestykseksi, tuleen viennin volyymi olemaan ennen näkemätöntä, sanoo Ekamin apulaisrehtori Annu Jokela-Ylipiha. Ekamilla on jo vahva kokemus koulutusviennistä Euroopassa. Ekamin koulutusvientialoja ovat merenkulku, lastinkäsittely, sähkö- ja automaatiotekniikka, tieto- ja tietoliikennetekniikka ja turvallisuus. Nyt näiden koulutusalojen tutkintoja sovelletaan vientikokeilussa, joka käynnistyy alkuvuonna 2017. Ekamin koulutusviennistä tulee vastaamaan sen tytäryhtiö, Etelä-Kymenlaakson aikuiskoulutus Oy. — Kokeilua ei tehdä ulkopuolisen rahoituksen voimin, vaan tarkoituksena on saavuttaa koulutusosaamisella voittoja. Perinteinen näkemys opettajan lähettämisestä ulkomaille ei tule toimimaan tulevassa kokeilussa. Keskeisessä asemassa onkin digitalisaation merkitys koulutuksessa ja sen arvionnissa. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/17/Ekami%20aloittaa%20n%C3%A4ytt%C3%B6tutkintojen%20viennin%20Euroopan%20ulkopuolelle/2016321668856/4